Впродовж 12-14 січня учні шкіл мали додаткові вихідні

Після продовження зимових канікул через несприятливі погодні умови, з четверга, 15 січня, учні міських шкіл відновлюють очне навчання. Про це повідомила пресслужба міської ради.

Попередньо учням шкіл продовжили канікули додатково на три дні – з 12 до 14 січня включно. Відповідне рішення ухвалили з огляду на безпеку дітей, через складну дорогу до шкіл і навантаження на місто. Водночас садочки працювали у режимі чергових груп. Навчання у закладах професійно-технічної освіти, а також у приватних школах і садках тривало відповідно до рішень їхніх керівників. Позашкільні освітні заклади й мистецькі школи працювали без змін.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України рекомендував школам і підприємствам перейти на дистанційний формат через погіршення погодних умов.