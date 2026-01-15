Вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких тимчасово перекриті

У четвер, 15 січня, у Львові через російську атаку тимчасово перекрили для руху вул. Митрополита Андрея та Шептицьких. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38», – розповів мер.

За інформацією міської ради, згадані тролейбуси курсують зі зімнами:

тролейбус №32: у напрямку Університету курсує за маршрутом Суботівська – Ряшівська – Університет. У напрямку Суботівської — за звичною схемою руху.

тролейбус №38: курсує за маршрутом Хуторівка – вул. Степана Бандери. У напрямку вул. Степана Бандери рух здійснюється вул. Антоновича, у зворотному напрямку — вул. Героїв УПА. •

тролейбус №27 («Станція Скнилів – Університет») тимчасово не курсує. Частково його схему обслуговують автобусні маршрути №27, №52 та №84.

Нагадаємо, 15 січня Росія атакувала Львів ударними БпЛА. Під ранок пролунав вибух поблизу пам’ятника Степанові Бандері.

Оновлено. Як повідомили в мерії, станом на 9:30 тролейбуси №22 та №30, які зранку змушені були змінити свої маршрути через наслідки ворожого обстрілу міста, поїхали за звичними маршрутами. Водночас тролейбуси №38 та №32 ще курсують зі змінами.