Сімʼя залишила на ніч генератор, який працював на газі

У Києві через роботу генератора у квартирі загинула ціла родина. Про це повідомили у середу, 14 січня, у пресслужбі поліції Києва.

Трагедія сталася у Деснянському районі Києва. Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної киянки, та під час перевірки помешкання її батьків виявили усю родину мертвою.

«У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона», – повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці встановили, що сімʼя увімкнула генератор на балконі та лягли спати. При цьому двері до балкона залишилися відчиненими. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.

Нагадаємо, наприкінці листопада на Львівщині знайшли мертвими 32-річну жінку та двох дітей. Вони отруїлися чадним газом та померли до приїзду медиків. У грудні на Тернопільщині від чадного газу загинули двоє братів, які готували їжу.