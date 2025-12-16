На Тернопільщині від отруєння чадним газом загинули двоє рідних братів. 72-річний та 73-річний чоловіки готували на вечерю картоплю, однак втратили свідомість. Вже без ознак життя вранці їх знайшли сусіди. Про це повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 16 грудня.

Нещасний випадок трапився в селі Білокриниця Кременецького району. Близько 11:00 15 грудня на спецлінію поліції зателефонувала місцева жителька і повідомила, що виявила у будинку своїх сусідів без ознак життя.

За попередніми даними, чоловіки стали жертвами чадного газу, що накопичився в приміщенні під час приготування їжі. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть потерпілих. Експерт, який проводив огляд тіл, не виявив ознак насильницької смерті.

Попередня причина нещастя – отруєння чадним газом під час варіння картоплі. Слідчі поліції відкрили провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок».



Поліцейські зазначають, що в опалювальний період слід бути обережними під час користування газовими приладами та опалювальними системами. Людей просять не залишати без нагляду ввімкнені газові плити чи печі, стежити за справністю вентиляції та димоходів, регулярно провітрювати приміщення.