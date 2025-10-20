У Тернополі правоохоронці зафіксували нещасний випадок – від ймовірного отруєння чадним газом померла 57-річна жінка, ще двоє дітей, які теж отруїлися, потрапили в лікарню. Поліцейські встановили, що постраждалі неповнолітні тернополяни – це сусіди загиблої. Чадний газ через витяжну систему потрапив у сусідню квартиру.

Рятувальникам та поліції про запах чадного газу у під'їзді на вулиці Миру повідомили місцеві мешканці. Дзвінок на спецлінію надійшов 18 жовтня близько 14:20. На місце події виїжджали працівники ДСНС та слідчо-оперативна група, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 20 жовтня.

Рятувальники, застосовуючи спецінструменти, екстрено відкрили двері квартири. «Зайшовши до приміщення, у ванній кімнаті правоохоронці виявили бездиханне тіло жінки 1968 року народження. Судово-медичний експерт слідів насильницької смерті на тілі не виявив», – йдеться у повідомленні.

Пожежники припускають, що причина смерті жінки – це отруєння чадним газом через несправність газової колонки. Унаслідок цього нещасного випадку постраждали також двоє дітей – 9 та 1 рік – із сусідньої квартири. Бригада екстреної медичної допомоги доправила їх до дитячої лікарні. У дітей медики констатували отруєння продуктами неповного згорання. Після надання допомоги їх відпустили за місцем проживання.

За фактом загибелі жінки слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили провадження за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою “нещасний випадок”).