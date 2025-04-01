У місті Копичинці на Тернопільщині від отруєння чадним газом померла 62-річна жінка. Загибла не вийшла на зв’язок з сусідами, вони повідомили про це рятувальникам та в поліцію. Працівники ДСНС знайшли жінку мертвою в її будинку.

Вранці 31 березня сусіди виявили задимлення в будинку, а господині поруч ніде не було, повідомили ZAXID.NET в ДСНС Тернопільщини. На дзвінки жінка також не відповідала, тож сусіди викликали на місце події рятувальників та правоохоронців. Вони відкрили двері будинку, а всередині помітили жінку, яка вже була непритомною.

Медики бригади швидкої допомоги, які прибули на виклик, лише констатували її смерть. Попередня причина – отруєння чадним газом. Тіло жінки правоохоронці направили в судово-медичну експертизу, щоб експерти встановили точну причину смерті людини.

Поліцейські за фактом загибелі 62-річної жительки Копичинців відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).