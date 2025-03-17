Гриби сім'я споживала 16 березня

На Буковині родина з трьох людей отруїлася грибами. Мати померла, а батька та сина медики швидкої допомоги доправили в непритомному стані в лікарню.

Нещасний випадок стався в місті Новодністровськ Дністровського району. За сім’ю, яка перестала виходити на зв’язок, почали непокоїтися родичі, і вранці 17 березня вони звернулися до поліції, повідомила ZAXID.NET речниця поліції Буковини Кароліна Маришева. До помешкання прибули поліцейські та рятувальники, які вибили двері. Всередині рятувальники виявили трьох людей: 57-річного чоловіка, 47-річну жінку та 15-річного сина.

«На жаль, жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 17 березня.

Медики бригади швидкої допомоги оперативно доправили потерпілих в реанімацію місцевої лікарні, вони перебувають у важкому стані. Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що напередодні сім’я вживала гриби й отруїлася ними. Тіло жінки правоохоронці направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. ️За фактом смерть людини поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).