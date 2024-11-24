13-річна Марія їла гриби разом зі своєю сім'єю

Внаслідок отруєння грибами у лікарні померла 13-річна дівчина з міста Копичинці на Тернопільщині. Це вже четверта жертва безвідповідального споживання грибів однією сім’єю.

«З великим сумом сповіщаємо про смерть Марії Микульської, яка народилася 23 серпня 2011 року. У зв’язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою отруєнням дикорослими грибами, незважаючи на всі зусилля лікарів, її серце перестало битися під час перебування в лікарні», – повідомили 24 листопада у Копичинецькій міській раді.

Нагадаємо, багатодітна сім’я з Тернопільщина, яка їла гриби ще 27 жовтня, отруїлася блідою поганкою. Спершу мати намагалася лікувати отруєння самостійно вдома. Лише коли стан дітей став вкрай важким, вона звернулася до лікарні. Дітей спершу доставили до реанімації Тернопільської обласної дитячої лікарні: семеро дітей з багатодітної родини, ще одна дитина гостювала у цій родині. З Тернопільської лікарні двох дітей відправили до львівської лікарні св. Миколая, ще п’ятьох – до київського «Охматдиту».

4 листопада у львівській дитячій лікарні померла дворічна дитина. Їй навіть встигли пересадити печінку, проте це не допомогло. 1 листопада у Тернопільській обласній клінічній лікарні помер 59-річний чоловік, який назбирав і нагодував грибами дітей. 10 листопада померла ще одна дитина – 13-річна Вікторія, яка гостювала в багатодітній родині і разом з ними їла гриби.