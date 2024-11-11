Стан ще однієї дитини з багатодітної родини вкрай важкий

Від отруєння блідою поганкою померла ще одна дитина, яка перебувала в гостях в багатодітної родини з Тернопільщини, які отруїлися грибами наприкінці жовтня. Життя ще трьох дітей рятують лікарні київського «Охматдиту». Одна дитина перебуває у вкрай важкому стані, стан двох дітей – стабільний, повідомив 11 листопада ZAXID.NET лікар-трансплантолог Олег Годік.

Від отруєння померла 13-річна дівчинка, Вікторія Михальчук, яка гостювала в родини з Копичинець і теж разом з ними їла дикорослі гриби. Смерть дитини в київській лікарні ZAXID.NET підтвердили і в поліції Тернопільщини. Речник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета зазначив, що зараз активно триває розслідування. Наразі підозру ще нікому не пред’являли. Мати дітей перебуває в Києві в лікарні з дітьми.

В Копичинецькій міській раді 11 листопада зазначили, що померла «13-річна Вікторія Михальчук, яка народилася 6 жовтня 2011 року в селі Біла, Чортківського району. Дівчинка померла внаслідок отруєння дикорослими грибами під час перебування в гостях у сім’ї Микульських».

Додамо, що 2 листопада у львівській лікарні померла дворічна дитина, яка споживала гриби. Від отруєння блідою поганкою помер і 59-річний чоловік, який збирав, готував гриби і годував ними дітей.

Нагадаємо, 30 жовтня з міста Копичинці до реанімації Тернопільської обласної дитячої лікарні через отруєння грибами потрапили восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, ще одна дитина гостювала у цій родині. З Тернопільської обласної дитячої лікарні двох дітей відправили до львівської лікарні св. Миколая, ще п’ятьох – до київського «Охматдиту». Також з отруєнням госпіталізували чоловіка, який збирав і готував гриби. Причиною отруєння була бліда поганка.

Львівські лікарні намагалися врятувати дівчинку, якій було лише 2 роки і 8 місяців. Для неї терміново знайшли донора і пересадили печінку. Але це не допомогло, адже до лікарні дитина потрапила надто пізно. За даними поліції Тернопільщини, гриби родина їла ще 27 жовтня, і спершу мати намагалася лікувати отруєння самостійно вдома. Лише коли стан дітей став вкрай важким, вона звернулася до лікарні.

Як повідомив ZAXID.NET директор львівської лікарні св. Миколая Іван Міськів, стан ще однієї дитини, яка перебуває на лікуванні у Львові, стабільний. Її з реанімації перевели у відділення.

Додамо, що за фактом масового отруєння дітей грибами правоохоронці Тернопільщини відкрили провадження через злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.