На Тернопільщині восьмеро дітей та один дорослий отруїлися дикорослими грибами. З усіх госпіталізованих лише одна дитина перебуває в задовільному стані, всі інші, віком від трьох до 17 років, і 59-річний чоловік – у важкому. Двох дітей відправили до лікарні у Львові, ще пʼятьох – у НДСЛ «Охматдит» у Києві.

Про надзвичайну ситуацію повідомили увечері 30 жовтня в Копичинецькій територіальній громаді.

«На позачерговому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі міської ради розглянули питання про масове отруєння грибами восьми неповнолітніх. Члени комісії визначили цю подію як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня», – йдеться в повідомленні.

Видання «Погляд» з посиланням на місцевих мешканців повідомило, що майже всі діти – з однієї багатодітної сім’ї. Не постраждали лише матір сімейства та наймолодша 2-річна дитина.

У Міністерстві охорони здоровʼя пізніше повідомили, що загалом постраждали 9 людей – семеро дітей з однієї родини, ще одна дитина, яка в них гостювала, а також 59-річний чоловік, який годував грибами дітей.

«Семеро з дітей – з однієї сім’ї, ще одна – гостювала в родині. З усіх госпіталізованих лише однорічна дитина перебувала у задовільному стані, решта – у важкому. Двох постраждалих дітей, віком 17 і 3 роки, транспортували до міста Львова, п’ятьох, 13, 11, 8, 7 та 4 роки, наразі перевозять до НДСЛ «Охматдит», ще одну дитину перевели до Тернопільської обласної лікарні», – повідомили в МОЗ.

Постраждалий чоловік перебуває у важкому стані в одній з міських лікарень Тернополя. Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета в коментарі ZAXID.NET повідомив, що за цим фактом вже відкрили провадження через злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). «Правоохоронці проводять розслідування. Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк», – зазначив Сергій Крета.

У МОЗ також наголосили: найбезпечніше – відмовитися від споживання дикорослих грибів взагалі. Якщо ви підозрюєте отруєння у себе чи близьких, негайно телефонуйте 103 або 112, промийте шлунок чистою водою (випийте 1-2 л теплої кип'яченої води; викличте блювання, повторіть процедуру кілька разів, доки замість вмісту шлунку не повертатиметься чиста вода) та прийміть сорбенти (активоване вугілля). Будь-яку їжу чи алкоголь вживати не варто, адже це може прискорити всмоктування токсинів.