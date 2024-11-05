Чоловік, який назбирав гриби і нагодував ними вісьмох дітей в Копичинцях, помер у реанімації Тернопільської обласної клінічної лікарні 1 листопада. Смерть чоловіка підтвердили ZAXID.NET в поліції Тернопільщини у вівторок, 5 листопада. 2 листопада у львівській лікарні святого Миколая померла дворічна дитина з цієї ж родини. Лікарі встановили, що вони отруїлися блідою поганкою.

59-річний чоловік потрапив в реанімаційне відділення Чортківської районної лікарні 30 жовтня. Того ж дня в Тернопільську обласну дитячу лікарні поступили восьмеро дітей віком від 1 до 17 років: семеро – з цієї ж родини, ще одна дитина перебувала в гостях. Всі вони споживали в їжу приготовлені дикорослі гриби, які чоловік назбирав і приготував 27 жовтня.

У коментарі ZAXID.NET директор Чортківської лікарні Ростислав Шульський розповів, що пацієнта перевели того ж дня, 30 жовтня, у важкому стані в Тернопільську обласну клінічну лікарню. Там він перебував 2 дні і помер від важких ускладнень 1 листопада.

В поліції Тернопільщини зазначили, що за отруєнням восьми дітей та чоловіка, а також смерті двох людей відкрили два кримінальних провадження – за ст. 166 КК України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) та ст. 115 з поміткою «нещасний випадок».

Додамо, що за даними соціальних служб Копичинецької міськради ця сім’я має статус такої, що перебуває у складних життєвих обставинах і перебуває на контролі у соціальній службі, передає «Суспільне. Тернопіль». Діти всі від різних батьків, а нагодував їх грибами співмешканець жінки.

«До нас від поліції не приходило ніяких звернень про погане поводження із дітьми чи якесь домашнє насильство. Зараз із мамою ми завжди на зв’язку», – зазначила начальниця служби у справах дітей Копичинецької міської ради Інна Сирник.

Нагадаємо, що двох дітей після отруєння 30 жовтня доправили в лікарню святого Миколая у Львові, ще пʼятьох – у київський «Охматдит». Стан ще однієї дитини віком 1 рік відразу оцінювався як задовільний. У найгіршому стані була дворічна дівчинка, якій довелося пересадити печінку. Проте врятувати її не вдалося: 2 листопада вона померла.

Ще одна дитина з цієї родини перебуває у реанімації львівської лікарні у важкому стані. У Києві у важкому стані перебувають ще четверо дітей. Усі вони терміново потребують пересадки печінки, тому зараз триває пошук донорів. Стан ще двох дітей після отруєння задовільний.

У поліції Тернопільщини зазначили, що діти отруїлися ще 27 жовтня, однак матір намагалася їх лікувати самостійно три дні, і лише коли їхній стан став вкрай важким – звернулася до лікарні.