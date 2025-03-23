Газова служба встановлює причину отруєння людей чадним газом в готелі

Ввечері в суботу, 22 березня, в готелі на вул. Наливайка у Львові чадним газом отруїлася сім’я з п’яти людей, серед яких – троє дітей. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОВА.

Подія трапилась близько 21:16. Серед постраждалих – двоє дорослих, двоє хлопчиків-близнят віком 9 років та 12-річний хлопець. Потерпілих госпіталізували в стані середньої важкості.

Подія трапилася на п’ятому поверсі п’ятиповерхового готелю British Club, що на вул. Наливайка, 18 у Львові. Про це пише сайт Lviv.media з посиланням на представницю готелю. За її словами, в готелі очікується перевірка газовою службою, щоб встановити точну причину події.

Постраждали ще двоє дітей

Ще двоє дітей отруїлися чадним газом у Львівській області. Так, 16-річна дівчина госпіталізована в Новояворівську районну лікарню у важкому стані з приватного будинку в селі Шкло. Це сталося о 23:30 22 березня.

У селі Бібрка пізно ввечері 22 березня в квартирі чадним газом отруїлася 4-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в лікарні Святого Миколая у Львові в стані середньої важкості.