Причиною смерті чоловіка та жінки міг стати чадний газ

У четвер, 20 березня, у селі Чижиків поблизу Львова знайшли мертвими двох літніх людей. За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, близько 6:20 ранку 20 березня у селі Чижиків Підберізцівської громади в приватному житловому будинку на вул. Шевченка знайшли тіла 83-річного чоловіка та 79-річної жінки. Літні люди, ймовірно, загинули від отруєння чадним газом.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.