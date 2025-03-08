7 березня у Львові внаслідок отруєння чадним газом шпиталізували трьох людей. Серед потерпілих – 1,5 місячна дитина. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

Інцидент трапився близько 19:00 у квартирі багатоквартирного будинку на вул. Шевченка, 60/10. Отруївся чоловік 2003 року народження та дитина віком 1,5 місяця. Потерпілих в середньому стані важкості доставили до лікарні. Аварійна газова служба перекрила подачу газу в квартиру.

Інший випадок трапився на вул. Грицая, 24, де чадним газом газом отруївся 44-річний чоловік. Його у важкому стані шпиталізували в обласну клінічну лікарню.