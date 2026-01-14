Росіяни розмістили свою техніку біля ядерних реакторів

Російські окупанти тримають військову техніку на захопленій Запорізькій АЕС в Енергодарі. Відео з російською технікою на території ЗАЕС показали Сили оборони України.

У середу, 14 січня, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин опублікував відео, зняте на розвідувальний дрон. На кадрах видно територію Запорізької атомної електростанції та військові машини, які належать російським окупантам.

«Це – відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Ним заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти, але на це ворогу начхати», – повідомив Волошин.

За словами речника Сил оборони півдня, росіяни знають, що українські військові не будуть завдавати ударів по ЗАЕС, тому ховають свою техніку на її території. Крім того, Владислав Волошин повідомив, що окупанти використовують станцію та її обʼєкти як навчальний полігон для своїх операторів дронів.

«Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю. Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції?», – додав військовий.

Зазначимо, з моменту окупації ЗАЕС, яка відбулася у березні 2022 року, росіяни розмістили на території станції солдатів та військову техніку. Росіяни неодноразово мінували ЗАЕС та влаштовували різноманітні провокації.