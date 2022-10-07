Президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався з представниками ЗМІ за підсумками неформального саміту лідерів Європейської Ради у Празькому Граді, 7 жовтня 2022

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення спеціального фонду для України, який дозволить Києву закуповувати необхідну зброю безпосередньо у виробників. Про це він заявив на прес-конференції у п’ятницю, 7 жовтня у Празі, повідомляє Le Figaro.

За словами президента Франції, фонд дозволить продовжувати постачати оборонне озброєння Україні. Для початку його розмір становитиме 100 мільйонів євро. Через нього Україна, як зазначив Макрон, зможе «закуповувати безпосередньо у наших промисловців техніку, яка їй найбільше потрібна для підтримки своїх військових зусиль». Фонд також дозволить «мати можливість працювати з французькою оборонно-промисловою базою».

«Ми також ведемо переговори з нашими данськими партнерами про постачання зброї Caesar. У будь-якому разі ми до цього готові і готові також до співфінансування. Це дало б змогу доставити кілька одиниць цієї артилерійської системи, загалом 6», – додав Макрон.

Як зазначає LB.ua, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Франція може скасувати постачання частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, натомість надіславши їх Україні. Також Україна має отримати від Франції 20 бронемашин Bastion.