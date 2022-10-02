Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв допомогти Україні відновити її повний суверенітет.

«Президент Республіки підтвердив своє рішуче засудження незаконної анексії Росією чотирьох українських областей. Він підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити її повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати зі своїми європейськими партнерами над новими санкціями», – повідомила в неділю, 2 жовтня, прес-служба Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови двої президентів.

Макрон також обговорив із Зеленським ситуацію в Запорізькій області й засудив викрадення російськими військами директора атомної станції.

«Президенти двох країн наголосили на нагальній потребі якнайшвидше дозволити ротацію українського персоналу, що забезпечує роботу і безпеку АЕС. Президент Республіки також підтвердив свою прихильність українському суверенітету над станцією і прагнення домагатися виведення російських військ з її території», – йдеться в заяві.

Під час цієї розмови Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України з боку Франції та відзначив вагому особисту роль у цьому Еммануеля Макрона.

Крім того, президенти обговорили проведення наступного тижня у Празі саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської Ради, які стануть нагодою для спільної оцінки чергових актів російської агресії та вироблення відповідних рішень.