Франція та Німеччина долучаться до спільних військових навчань, які Данія проводить на території Гренландії. Раніше про направлення своїх військових в регіон також повідомила низка європейських країн.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Париж ухвалив рішення взяти участь в операції «Арктична витривалість» (Operation Arctic Endurance) на запит Данії.

«Перші французькі військові підрозділи вже вирушили в дорогу. Інші підуть за ними», – написав Макрон опівночі 15 січня.

Передову групу своїх військових в Гренландію також відправить Німеччина.

«На запрошення Данії Німеччина разом з іншими європейськими країнами візьме участь у розвідувальній місії в Гренландії з 15 по 17 січня 2026 року», – повідомили в Міноборони ФРН.

Уточнюється, що мета місії полягає у вивченні рамок для потенційного військового внеску на підтримку Данії у забезпеченні безпеки в регіоні, наприклад, для можливостей морського спостереження.

За даними німецького таблоїда Bild, уранці 15 січня німецькі Збройні сили відправлять до Нуука в Гренландії розвідувальну групу з 13 солдатів.

Ок рім навчальної місії для гірських військ, основними кандидатами є ВМС та ВПС.

До слова, свої контингенти до Гренландії вже направили Швеція, Данія та Норвегія. Данська сторона, окрім особового складу, залучила й військову техніку.

Як писав ZAXID.NET, 12 січня до Конгресу США надійшов законопроєкт щодо анексії острова Гренландія, який є автономною територіальною одиницею у складі Королівства Данія.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що будь-який результат, окрім переходу острова під американський контроль, є неприйнятним.

Водночас лідери пʼятьох партій, представлених у парламенті Гренландії, закликали США та Данію не втручатися в життя острова.