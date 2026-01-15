Під час інциденту енергетики відновлювали подачу тепла після російського обстрілу

У Києві загинув працівник комунального підприємства «Київтеплоенерго» під час розвантаження обладнання генератора для житлових будинків. Про це ввечері 14 січня повідомила Київська міська військова адміністрація.

За даними відомства, трагедія трапилась в Оболонському районі Києва увечері середи.

«Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу “Київтеплоенерго», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Києві через роботу генератора у квартирі загинула ціла сім’я – 30-річна донька, її 61-річна мати та 63-річний батько. Трагедія сталася у Деснянському районі.