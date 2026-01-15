У Києві під час розвантаження генератора загинув енергетик
Трагедія трапилась в Оболонському районі
У Києві загинув працівник комунального підприємства «Київтеплоенерго» під час розвантаження обладнання генератора для житлових будинків. Про це ввечері 14 січня повідомила Київська міська військова адміністрація.
За даними відомства, трагедія трапилась в Оболонському районі Києва увечері середи.
«Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу “Київтеплоенерго», – ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в Києві через роботу генератора у квартирі загинула ціла сім’я – 30-річна донька, її 61-річна мати та 63-річний батько. Трагедія сталася у Деснянському районі.