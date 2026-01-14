Судно востаннє заходило до російського порту в Астрахані

У середу, 14 січня, у Каспійському морі зазнав аварії іранський суховантажний корабель Rona. Сигнал про порятунок отримали берегові служби Туркменістану, повідомили у пресслужбі МЗС країни.

Екіпаж судна Rona подав сигнал про аварію у територіальних водах Туркменістану. На фото, оприлюднених в мережі, видно, що корабель почав тонути.

У пресслужбі МЗС Туркменістану повідомили, що під час рятувальної операції з судна евакуювали весь екіпаж з 14 людей. Усі вони – громадяни Ірану та Індії.

Наразі триває проведення передбачених міжнародним правом процедур.

За даними ресурсу з відстеження руху кораблів VesselFinder, востаннє іранське судно заходило в російський порт в Астрахані, а точкою призначення був іранський порт в Амірабаді. У 2023 році CNN повідомив, що саме між цими портами проходить основний маршрут ймовірних морських поставок зброї з Ірану до Росії.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що морськими шляхами з Ірану до Росії перевозять сотні тисяч артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Чи було озброєння на борту Rona, наразі невідомо.

Нагадаємо, 12 грудня Сили спеціальних операцій спільно з повстанським рухом «Черная Іскра» провели операцію з ураження двох російських суден, які використовують у військових цілях – «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа». Обидва судна належать російській компанії «МГ-Флот», повʼязаній з астраханським бізнесменом Джамалдіном Пашаєвим. З 2022 року проти компанії запровадили санкції США.

До слова, наприкінці грудня 2025 року Генштаб ЗСУ повідомив про ураження російського військового корабля та бурової платформи у Каспійському морі. На момент атаки корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у нього. До то