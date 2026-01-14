У 2024 році працівники ДБР та НАЗК викрили посадовця в незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави майно на понад 20 млн грн родини померлого екскерівника Держекоінспекції Карпатського округу Миколи Ладовського. Про це у середу, 14 січня, повідомило Державне бюро розслідувань.

На підставі зібраних матеріалів ДБР у співпраці з НАЗК суд погодився з прокурором САП та 12 січня 2026 року ухвалив відповідне рішення щодо необґрунтованих активів колишнього посадовця та його родини. Ідеться про три квартири та нежитлове приміщення у центральних районах міста Івано-Франківська, а також елітні автівки Volkswagen Touareg 2021 року випуску та Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року випуску. Загальна вартість майна – понад 20 млн грн.

«Працівники ДБР встановили, що у період перебування на посаді колишній посадовець набув чотири об’єкти нерухомості та два транспортні засоби, які були оформлені на членів родини та третіх осіб. Проведений аналіз доходів і витрат показав відсутність законних фінансових можливостей для придбання цього майна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бізнесмен з Івано-Франківська Микола Ладовський очолює обласну організацію партії «Громадянська позиція». У 2015-2017 роках був депутатом Снятинської районної ради, а з 2017 року – Заболотівської селищної ОТГ. У 2019 році за списком «Громадянської позиції» балотувався до ВРУ.

У серпні 2024 року працівники ДБР та НАЗК викрили факти незаконного збагачення колишнього керівника екоінспекції Карпатського округу. Під час розслідування правоохоронці провели 16 обшуків у помешканнях підозрюваного та його родини. Під час обшуків було вилучено документи та гроші, а суд наклав арешт на майно Миколи Ладовського.

У ніч на 20 березня 2025 року Микола Ладовський помер, після чого кримінальне провадження закрили. Попри це, ДБР ініціювало стягнення майна ексначальника на користь держави.