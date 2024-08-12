Бізнесмен з Івано-Франківська Микола Ладовський очолює обласну організацію партії «Громадянська позиція»

Державне бюро розслідувань виявило у екс-начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу Миколи Ладовського необґрунтовані активи на понад 19 млн гривень. За незаконне збагачення колишньому посадовцю загрожує до десяти років ув’язнення.

За інформацією НАЗК, Микола Ладовський очолював Держекоінспекцію Карпатського округу впродовж 2020-2023 років. За цейчас в його сім’ї з’явилися активи на 19,3 млн грн, незважаючи на те, що річна зарплата посадовця не перевищувала 150 тис. грн.

«Серед цих незаконних активів: два автомобілі преміумкласу. Один – 2023 року випуску, вартістю 9,4 млн гривень інший – 2021 року випуску, вартістю 2,6 млн гривень. Чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 млн гривень та нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн гривень», – повідомили в ДБР 12 серпня.

Під час розслідування правоохоронці провели 16 обшуків у помешканнях підозрюваного та його родини. Вилучено документи та гроші. Суд арештував майно Миколи Ладовського – 2 автомобілі, 4 квартири, будинок та нежитлові приміщення, 3 земельні ділянки, а також майнові права ще не зданої в експлуатацію нерухомості.

Екс-начальнику Державної екологічної інспекції Карпатського округу обиратимуть запобіжний захід. За незаконне збагачення йому загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо, що бізнесмен з Івано-Франківська Микола Ладовський очолює обласну організацію партії «Громадянська позиція». У 2015-2017 роках був депутатом Снятинської районної ради, а з 2017 року – Заболотівської селищної ОТГ. У 2019 році за списком «Громадянської позиції» балотувався до ВРУ.