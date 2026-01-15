Бійці Першого окремого штурмового полку «Да Вінчі» захопили двох коней, яких використовували російські піхотинці. Про це повідомив командир полку Дмитро «Перун» Філатов 14 січня.

За його словами, російські військові вкотре намагалися прорватися через українські оборонні позиції, пересуваючись верхи на конях. Українські захисники своєчасно виявили противника та відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

«(Під час бою) Коні не постраждали. Зараз вони перебувають неподалік від позиції. Надалі виведемо їх, заодно вони допоможуть вивезти наших трьохсотих (поранених)», – повідомив Філатов.

Нагадаємо, на початку 2025 року в мережі ширились відео, на яких росіяни використовують тяглових тварин, зокрема, коней та віслюків, для транспортування боєкомплекту. За даними WSJ, росіяни також використовують тварин, щоб уникати українських безпілотників на полі бою.

22 грудня бійці 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідували двох російських окупантів, що пересувались верхи на конях.