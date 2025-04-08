Розширення підрозділу відбулося 5 квітня 2025 року

1-й окремий штурмовий батальйон «Да Вінчі» імені Героя України Дмитра Коцюбайла розширили до штурмового полку. Про це у вечірньому зверненні 7 квітня повідомив президент Володимир Зеленський, а також – портал «Мілітарний».

Як йдеться, розширення підрозділу відбулося 5 квітня – це вже п’ята реорганізація підрозділу від початку повномасштабної російсько-української війни. Нині підрозділ здійснює оборонні дії на Покровському напрямку, стримуючи постійні атаки російських окупантів.

Зауважимо, на початку цього року штурмовий батальйон здійснював активний рекрутинг. Окрім цього, серед мобілізованих у підрозділі є засуджені.

З 24 лютого 2022 року підрозділ виконував бойові завдання на Бахмутському, Лиманському, Куп’янському, Запорізькому напрямках, брав участь у визволенні Харківщини.

Спочатку підрозділ був частиною 67-ї ОМБр ДУК, але згодом став окремим штурмовим батальйоном, а нині – полком у складі Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, полк за складом займає проміжне місце між батальйоном і бригадою. Призначений для виконання бойових завдань у складі з’єднань, а також самостійного ведення бойових дій. Як правило, чисельність полку становить 900-1500 військовослужбовців та більше.

Раніше ZAXID.NET повідомив, що 3-тю окрему штурмову бригаду розширили до армійського корпусу. Його очолив тодішній керівник бригади Андрій Білецький.