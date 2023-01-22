ППО Mamba (SAMP-T)

Італія і Франція завершують підготовку до відправки систем ППО Samp-T в Україну і мають інші дії щодо допомоги, над якими працюють конфіденційно. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтервʼю Corriere della Sera, пише «Європейська правда».

За його словами, Італія вже надала Україні п’ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро, і наразі готується шостий пакет.

«Італія підтримує всі можливі шляхи досягнення справедливого миру в Україні, а це означає незалежність і територіальну цілісність України […] Конфлікт має закінчитися якнайшвидше: але тоді для країн-союзників України має бути дуже ясно, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти цій нації в її боротьбі», – сказав Таяні.

Дипломат сказав, що остаточний результат війни поки не визначений, а ключовим фактором того, як довго Італія надаватиме допомогу Україні, буде матеріально-технічне та військове забезпечення як України, так і Росії.

«Усі бачать глобальні наслідки конфлікту, особливо щодо продовольчої та енергетичної безпеки. Єдність цілей і максимальна співпраця з міжнародними партнерами важливі на цьому етапі, як ніколи», – заявив міністр.

На початку січня Антоніо Таяні повідомив, що новий пакет італійської військової допомоги для України перебуває на стадії доопрацювання. Тоді він сказав, що буде передано системи протиповітряної оборони, але напряму не зазначив, які саме.

Що таке система ППО Mamba (SAMP-T)

Системи протиповітряної оборони SAMP-T призначені для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Наземна система класу «повітря-повітря» працюють на 80 км. Висота ураження – до 25 км.

ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

Як пише «АрміяInform», базове призначення комплексу SAMP-T – протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші. Але під час випробувань та експлуатації з’ясувалося, що ЗРК ефективно діє проти багатьох видів ракет малої та середньої дальності: крилатих і балістичних, протирадіолокаційних і протиповітряних, а також проти різних типів літаків і БПЛА в будь-яких погодних умовах, навіть при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності.

Такі установки є на експлуатації у трьох країн: Франції - 32 штуки, Італії - 6 штук, Сінгапура - 12.