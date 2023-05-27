Американські танки Abrams на навчаннях у Польщі, вересень 2022

Перша група українських військових у Німеччині розпочала навчання на американських танках Abrams, повідомила в суботу, 27 травня, газета The New York Times. Очікується, що курс триватиме 10-12 тижнів.

За словами речника Пентагону Гаррона Гарна, на німецький полігон прибули близько 400 українських захисників. Близько 200 військовослужбовців – приблизно один бронетанковий батальйон – у п'ятницю почали проводити навчання на полігонах у Графенвері і Гоенфельсі. Ці навчання включають основні солдатські завдання, такі як стрільба і медичні навички, а також тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більш масштабні навчання за участю підрозділів батальйонного рівня, які протистоятимуть один одному. За словами речника Пентагону, інші 200 українських солдатів розпочали тренування з заправки та обслуговування танків.

Представники Міністерства оборони США раніше повідомляли, що для навчань українських військових буде виділено 31 танк Abrams. За словами чиновників, боєздатні танки можуть прибути на поля бою в Україні вже восени.

Представники Пентагону раніше висловлювали побоювання щодо передачі Abrams Україні, посилаючись на занепокоєння з приводу того, як Україна буде утримувати сучасні танки, які потребують тривалої підготовки і обслуговування. Крім того, чиновники заявили, що можуть знадобитися роки, щоб ці танки потрапили на поля бою в Україні. Але міністр оборони Ллойд Остін врешті-решт погодився з думкою, що відправка американських танків необхідна для того, щоб підштовхнути Німеччину до надання омріяних Україною танків Leopard 2.

Початок танкових навчань українців на Abrams відбувся через тиждень після того, як президент США Джо Байден заявив союзникам, що він дозволить українським пілотам тренуватися на винищувачах F-16 американського виробництва, що є кроком до того, щоб зрештою дозволити іншим країнам надавати Україні свої літаки американського виробництва.

Як зазначається в публікації, Україна готує масштабний контрнаступ, сподіваючись відвоювати більше територій, які Росія захопила в перші дні війни. Як і у випадку з винищувачами, постачання танків Abrams і підготовлених екіпажів відбудеться через кілька місяців, занадто пізно, щоб вплинути на цей план.

Нагадаємо, що Байден ухвалив рішення надати Україні танки Abrams 25 січня. Про важливість танків Abrams і Leopard для України читайте в нашій статті.