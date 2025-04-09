Танки Т-72М1 Збройних сил Чехії

Чехія передала Україні останню партію танків Т-72М1, остаточно знявши їх з озброєння Сухопутних сил країни. Танки були відправлені українським Силам оборони наприкінці березня – на початку квітня. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомила газета Hospodářské Noviny.

Видання зазначає, що останні 20 танків Т-72М1 перебували на озброєнні 73-го танкового батальйону, який наразі чекає на німецькі танки Leopard 2A4 для модернізації бронетанкових військ.

«Це були машини 73-го батальйону, де вони використовувалися активними резервістами й час від часу трьома професійними ротами. Танки Т-72М1 більше не вказані як техніка на армійському сайті», – ідеться в повідомленні.

За офіційними даними, після розпаду Чехословаччини у Чехії залишилося 86 танків Т-72М1, частина з яких була модернізована до версії Т-72М4, а інша залишилася в оригінальному варіанті М1.

Також деякі з цих танків були виведені в резерв, а після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну їх повернули в стрій і передали українським захисникам.

Характеристика Т-72М1

Т-72М1 – модернізована версія радянського основного бойового танка Т-72. Танки вироблялись з 1986 по 1993 рік в Чехословаччині. Машина оснащена гарматою калібру 125 мм з гладкоствольним стволом і автоматичним заряджанням, що забезпечує скорострільність близько 8 пострілів на хвилину. Т-72 М1 має комбіновану лобову броню з використанням композитних матеріалів.

Екіпаж танка: троє осіб;

Маса: 42 - 44,8 тонни;

Озброєння: 125-мм гладкоствольна гармата 2А46 з автоматом заряджання, 7,62-мм спарений кулемет ПКТ, 12,7-мм зенітний кулемет НСВТ;

Двигун: 12-циліндровий В-46 потужністю 840 к.с., що забезпечує максимальну швидкість до 60 км/год;