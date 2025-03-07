В Україні планують налагодити виробництво чеських гвинтівок Bren 2

Чеська компанія з виробництва вогнепальної зброї Colt CZ планує замінити в Україні всі радянські автомати на штурмові гвинтівки Bren 2, що виробляються на українських потужностях під назвою «Січ». Про це розповів голова компанії Colt CZ Ондрей Богач в інтерв’ю Kyiv Independent, передає «Мілітарний».

За словами Ондрея Богача, планується позбавити Україну «залежності від радянської зброї» та боєприпасів російського та білоруського виробництва. Йдеться, зокрема, про автомат АК-47. Радянську зброю замінять гвинтівки Bren 2, що складаються з чеських комплектуючих, але збираються в Україні на складальних лініях «Укроборонпрому». Передбачається, що невдовзі деталі Bren 2 також виготовлятимуться в Україні. За словами голови Colt CZ, вже зараз українські військові мають десятки тисяч Bren 2, ще стільки ж планують виготовити протягом цього року. За даними «Мілітарного» українські потужності наразі дозволяють збирати близько 400 гвинтівок на добу.

Крім того, чеська компанія Sellier & Bellot, яку нещодавно придбала Colt CZ, надасть Україні необхідні обладнання та матеріалі, щоб локалізувати виробництво в Україні. Що є вигідним для українського уряду, оскільки він закуповує зброю у вітчизняного виробника, а «Укроборонпром» отримує частину від продажу.

У планах Colt CZ також входить масштабування виробництва іншої зброї на українських потужностях, йдеться про пістолети P10 та пістолет-кулемет CZ Scorpion Evo 3. Після війни чеська компанія планує продавати зброю, вироблену в Україні, іншим країнам.

Нагадаємо, 16 липня 2024 року Україна та Чехія уклали угоди щодо спільного виробництва штурмових гвинтівок та патронів компанії Colt CZ Group.