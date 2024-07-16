У Празі відбулась зустріч українського та польського прем’єр-міністрів

Україна та Чехія уклали угоди щодо спільного виробництва штурмових гвинтівок та патронів. Про це у вівторок, 16 липня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У Празі відбулись спільні консультації урядів України та Чехії. За результатами зустрічі, країни уклали низку угод. Зокрема, чеська компанія Sellier & Bellot та «Укроборонсервіс» підписали угоду щодо будівництва патронного заводу в Україні. Крім цього, чеська компанія Česká zbrojovka підписала угоду з неназваним підприємством. Згідно з документом, в Україні також вироблятимуть штурмові гвинтівки компанії Colt CZ Group.

Крім того, за результатами домовленостей, у 2024 році на території Чехії 1700 українських військових пройдуть навчання (загалом пройшли вже 6 тис. українців).

Також Денис Шмигаль повідомив, у межах «Чеської ініціативи» Україна вже отримала перші 50 тис. Частину цих боєприпасів вже передали на фронт і вони «знищують російських окупантів». Загалом до «Чеської ініціативи» фінансово вже долучилися 15 країн.

Нагадаємо, чесько-українська компанія UAC запустила серійне виробництво розвідувальних дронів «Leleka-LR» та ударних «Булава» для Збройних сил України. Щороку компанія планує виробляти сотні розвідувальних і ударних безпілотників.