Петр Павел не виключає відправку чеських сил до України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що країна може приєднатися до європейського миротворчого контингенту в Україні. Це питання обговорять на «коаліції охочих», засідання якої відбудеться у Парижі наступного тижня. Про це чеський президент повідомив під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції.

Петр Павел висловив сподівання, що припинення вогню дійсно можливе, оскільки Україна справді прагне миру. Однак він зауважив, що умови миру мають бути прийнятними та погодженими з українцями.

Президент Чехії наголосив, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки для унеможливлення повторної російської збройної агресії. За словами Петра Павела, країна може приєднатися до європейського миротворчого контингенту в Україні та направити свої сили.

«Україна потребує отримання гарантій, що Росія не нападе знову, це – наша колективна відповідальність. Чехія зробить свій внесок, зараз ми обговорюємо наше залучення у “коаліцію охочих” [...] Була зустріч на рівні головкомів у Лондоні, під час якої обговорювали модальності потенційної військової присутності в Україні. І Чехія готова бути частиною цих перемовин. Якщо буде фінальне рішення про те, щоб створити такі сили, я справді вірю в те, що Чехія стане їхньою частиною», – заявив Петр Павел.

Також під час своєї промови Петр Павел чітко зазначив, що Чехія хоче бачити Україну у Європейському союзі та членом НАТО. Чеський президент закликав не відкидати можливість членства України у Північноатлантичному альянсі, оскільки це найсильніші та найдешевші гарантії безпеки. Зауважимо, що таку ж думку неодноразово висловлював президент України Володимир Зеленський під час одного з брифінгів.

До слова, у 2024 році Петр Павел дозволив 60 громадянам воювати у складі української армії. Загалом до президента надійшло 181 прохання про дозвіл долучитися до української армії.

Нагадаємо, 16 березня щоденна британська газета The Times з посиланням на джерела в уряді повідомляла, що західні країни можуть направити до України 10 тис. військовослужбовців для миротворчої місії.