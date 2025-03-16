В Україну у межах миротворчої місії можуть направити 10 тис. військових

Західні країни можуть направити до України 10 тис. військовослужбовців для миротворчої місії. Про це йшлося на зустрічі лідерів «коаліції охочих», яку провів прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє щоденна британська газета The Times з посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що раніше лише три країни підтримували направлення наземних військ в Україну. Однак, під час на зустрічі лідерів «коаліції охочих», яка відбувалась у форматі відеоконференції, Кір Стармер отримав згоду більшої кількості країн.

Співрозмовники The Times повідомили, що кількість західних миротворчих сил загалом перевищуватиме 10 тис. військовослужбовців. Проте, очікується, що найбільша кількість сил надійде від Великої Британії та Франції. Водночас Кір Стармер отримав згоду 35 країн надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для місії в Україні.

«Йтиметься про значну силу зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більше країн зроблять свій внесок в інший спосіб», – цитує The Times джерело в британському уряді.

Очікується, що у разі припинення вогню, миротворчий контингент стримуватиме російського диктатора Владіміра Путіна від повторної спроби напасти на Україну.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялось, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про «готовність і бажання» розгорнути британські війська в Україні для допомоги в забезпеченні виконання можливої мирної угоди про припинення бойових дій.

26 лютого Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над створенням іноземного військового континенту після завершення війни. Проте, за словами президента, для захисту країни потрібно буде зберегти максимальний склад української армії навать після завершення війни.

До слова, країни Європейського союзу планують продовжувати постачати Україні військову допомогу навіть у разі запровадження 30-денного режиму тиші.