Президент Чехії задовольнив прохання 60 громадян та дозволив долучитися до української армії

Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам воювати у складі української армії. Про це у суботу, 2 листопада пише «Укрінформ» з посиланням на заяву речника президента Філіпа Платоша в ефірі Чеського радіо.

Зазначається, що загалом до президента Чехії Петра Павла надійшло 181 прохання щодо дозволу долучитися до української армії, однак глава держави наразі задовольнив тільки 60 таких прохань. Перед тим як ці прохання надійдуть до президента, їх розглядає три міністерства: оборони, внутрішніх справ та закордонних справ.

Відповідно до чеського законодавства, громадяни країни не можуть проходити службу та брати участь у бойових діях у складі іноземних військових формуваннях. Для цього необхідний дозвіл президента. Однак, на боці України воюють і ті громадяни, які такого дозволу не отримали. Тому точну кількість чехів у лавах української армії назвати неможливо.

Як пише чеський сайт новин Pravda, попередній президент Чехії Мілош Земан видав 132 таких дозволи.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що людей, які воюватимуть на боці України без дозволу президента, не притягуватимуть до відповідальності.

До слова, у серпні 2024 року суд у Празі на сім років ув’язнив колишнього військового Філіпа Сімана, який добровольцем воював на боці України. Чеха засудили за мародерство в Україні, хоча сам він стверджував, що виконував наказ керівництва. Прикметно, що Філіп Сіман воював у лавах української армії, не отримавши для цього дозволу президента. Тому прокурор вимагав дня нього покарання у вигляді позбавлення волі строком на десять років. Однак, за цим пунктом суддя визнала Філіпа Сімана невинним. Вона наголосила, що «Чеська Республіка в межах своєї зовнішньої політики офіційно підтримує Україну та засуджує окупацію територій Російською Федерацією».

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12023, який дозволяє іноземцям обіймати офіцерські посади у Збройних силах України, Нацгвардії та Державній спецслужбі транспорту. Законопроєкт підтримали 276 народних депутатів.