Філіпа Сімана ув'язнили на сім років за мародерство в Україні

У столиці Чехії Празі суд на сім років ув’язнив колишнього військового 27-річного Філіпа Сімана, який добровольцем воював в Україні. Суд визнав його винним у мародерстві у зоні бойових дій. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомила Європейська правда з посиланням чеську інформаційну агенцію ČTK.

Зазначається, що Філіп Сіман приїхав до України у березні 2022 року. Чоловік виконував бойові завдання у складі українського добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Чеський військовий служив в Ірпені та Бучі, він патрулював окопи та проводив так звані зачистки. Однак суд встановив, що окрім несення служби, чоловік також займався мародерством на території України – він привласнював речі цивільних осіб та загиблих військових. Йдеться, зокрема, про обручки, інші ювелірні прикраси, злитки золота та срібла, а також гроші. У квітні 2022 року Сімана затримали українські військові та передали чеським правоохоронцям.

У суді Філіп Сіман заперечував свою провину, заявляючи, що виконував наказ. Суддя Празького міського суду Хана Крестинова заявила, що ексвійськовий визнаний винним на підставі відеозаписів, які він сам зробив в Україні, а також на підставі показів свідків. Відповідно, Хана Крестинова ухвалила рішення про ув’язнення Філіпа Сімана строком на сім років.

«Навіть якщо будинки зруйновані, а їхні власники, можливо, мертві, або в кращому випадку покинули свої будинки, це все одно речі, які комусь належать, і їх жодним чином не можна привласнювати», – сказала суддя Хана Крестинова.

Зазначимо, що прокурор вимагав для Філіпа Сімана покарання у вигляді позбавлення волі строком на десять років, оскільки його також звинувачували у незаконній службі в іноземних збройних силах, оскільки він прибув в Україну без дозволу президента Чехії. Однак, за цим пунктом суддя визнала Філіпа Сімана невинним. Вона також наголосила, що «Чеська Республіка в межах своєї зовнішньої політики офіційно підтримує Україну та засуджує окупацію територій Російською Федерацією».