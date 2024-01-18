Відверте мародерство окупанти цинічно називають «евакуацією»

Особисті речі українців, які були викрадені в Україні від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, виставили у «музеї СВО» у Нєфтєюганську, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області Росії. Про це пише російський Telegram-канал Neft.

Як повідомляється, у так званий «музей» виставили книги українською мовою, автомобільні номери, магнітофони та інші побутові предмети українців, які були зібрані на окупованих територіях України.

При цьому організатори такої «виставки» переконують, що намагаються таким чином показати «важливість спільної історії», так зване «братерство народів» в рамках Радянського Союзу.

Загарбницьку війну проти України в Росії порівнюють з подіями Другої світової війни, яка у російському публічному дискурсі згадується як «Велика Вітчизняна війна»

Намагаючись приховати відверте мародерство росіян в окупованих містах, організатори «виставки» переконують, що речі із українських міст привезли «волонтери» після «гуманітарних місій».

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російські окупанти викрали з Херсонського обласного художнього музею ім. Шовкуненка близько 10 тис. експонатів. При цьому вони називають свої злочини порятунком.