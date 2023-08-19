Українська колекція зберігається в Центральному музеї Тавриди, найцінніші картини – в Художньому музеї Сімферополя

Російські окупанти викрали з Херсонського обласного художнього музею ім. Шовкуненка близько 10 тисяч експонатів. Про це вони самі розповіли журналістам проросійського телеканалу «Таврія», називаючи злочин порятунком.

Найціннішими вивезеними пам’ятками вони називають твори Шишкіна, Айвазовського, Куїнджі, їх розмістили у художньому музеї Сімферополя.

«Підконтрольний російським окупантам міністр культури Херсонської області Олександр Кузьменко сказав у коментарі для пропагандистів, що начебто викрадені музейні експонати повернуться в Херсон після повернення туди російських окупантів, тобто ніколи», – пише херсонський сайт «Мост».

Пропагандисти розповідають, що перевезли колекцію картинної галереї Херсона до центрального музею Тавриди. Із 12 тис. експонатів музею в Крим «евакуювали» 10 тисяч.

Також пропагандисти розповіли, що із Херсонського краєзнавчого музею окупанти вивезли ще декілька десятків тисяч експонатів.

Викрадення експонатів із херсонських музеїв окупанти пояснюють виконанням ними Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року. Водночас внаслідок повені після підриву Каховської ГЕС, вчиненої ними ж, постраждали понад 30 пам’яток культури Херсонщини.

Також сайт «Мост» повідомляє, що окупанти нещодавно похвалилися рідкісними книгами, вкраденими у Херсонській науковій бібліотеці ім. Гончара.

Нагадаємо, грабунок Херсонського художнього музею російськими солдатами почався напередодні деокупації обласного центру. Тоді за чотири дні вони вантажівками вивезли речі колекцію творів мистецтва XVII-XX століть.