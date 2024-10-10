Іноземці та люди без громадянства зможуть обіймати офіцерські посади в Україні

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12023, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства обіймати офіцерські посади у Збройних силах України, Нацгвардії та Державній спецслужбі транспорту. Про це повідомили на сайті міністерства оборони України.

Законопроєкт підтримали 276 народних депутатів. У пояснювальній записці зазначається, що наразі Україна потребує збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та Сил оборони у зв'язку з ситуацією на фронті. Передбачається, що розширивши перелік посад, які можуть обіймати іноземці та люди без громадянства, Україна зможе залучити до війська більше людей.

«За два з половиною роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до Сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою. Раніше вони могли служити лише на рядових та сержантських посадах, але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська», – прокоментував ухвалений законопроєкт міністр оборони Рустем Умєров.

Щоб іноземці та люди без громадянства змогли укласти контракт для проходження служби на посадах рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу, створять рекрутингові центри. Перш ніж підписати контракт, кандидати проходитимуть перевірку. Зокрема, рекрутери з’ясовуватимуть законність їхнього перебування на території України та чи притягувались вони до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України. Також кандидатів перевірять на причетність до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Контракт укладатимуть з добровольцями, які мають відповідні військово-облікові спеціальності та бойовий досвід.

З повним текстом законопроєкту можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, депутати Верховної Ради України ухвалили у другому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації для українських громадян віком від 18 до 25 років.