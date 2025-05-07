Раніше повідомлялось, що РФ може скоїти провокації 9 травня для звинувачення України

Невелика група депутатів Європейського парламенту, серед яких двоє членів лівопопулістської партії «Союз Сари Вагенкнехт», візьмуть участь в урочистостях до дня перемоги у Москві 9 травня. Про це пише Spiegel в середу, 7 травня.

Євродепутати Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург повідомили, що їдуть до Москви разом з трьома іншими євродепутатами – з Чехії, Словаччини та Кіпру. За даними Spiegel, список гостей був заздалегідь поданий на узгодження, зокрема, до міністерства оборони РФ.

Журналісти звернулись за коментарем до проросійської політикині Сари Вагенкнехт щодо поїздки до Москви її соратниці Рут Фірменіх.

«Вона їде до Москви, щоб покласти вінок до пам’ятника невідомому солдату з нагоди 80-ї річниці визволення. Я не бачу, що тут можна критикувати. Вона не братиме участі у військовому параді чи подібних державних заходах», – відповіла Вагенкнехт.

Тим часом Фірменіх і фон дер Шуленбург повідомили, що візьмуть участь в урочистостях з нагоди річниці перемоги. Після візиту до Москви також планується поїздка до Києва. Уже встановлено відповідний контакт з українським посольством, зазначило видання.

У Москві делегація збирається зустрітися з членами російської Державної думи та іншими представниками політичної й культурної сфер.

«”Ми також хочемо надіслати сигнал, що ми бажаємо, щоб гармати в Україні замовкли назавжди”. Їхньою метою є “подолання постійно висхідної спіралі конфронтації та ескалації в Європі”», – пише Spiegel з посиланням на пресреліз Альянсу.

Фон дер Шуленбург не відповів на запит журналістів про те, за які кошти фінансуватиметься поїздка до Росії.

Зауважимо, 7 травня висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас заявила, що всі ті, хто справді підтримують мир, мають бути 9 травня в Україні. За її словами, 9 травня є Днем Європи, і цього дня іноземні міністри будуть у Львові, щоб передусім обговорити подальшу підтримку України, передає агентство «Укрінформ».

Нагадаємо, 6 травня українське МЗС заявило, що Україна розцінюватиме участь іноземних військових у параді 9 травня у Москві як наругу над пам’яттю про перемогу над нацизмом та пам’яттю мільйонів українців, які брали участь у Другій світовій війні.

Раніше, 3 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не даватиме гарантій безпеки для лідерів країн, які відвідають парад 9 травня в Росії. За його словами, Росія може скоїти провокації для звинувачення України.

28 квітня президент Росії Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні. За його словами, воно нібито буде встановлене з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги. Україна та США відреагували на заяву Путіна та наголосили на необхідності постійного припинення вогню. Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія хоче миру, то може припинити вогонь, не чекаючи 8 травня.

Кремль повідомляв, що до Росії на так званий парад до дня перемоги 9 травня планують прибути глави понад 20 держав. Серед них – президент Китаю Сі Цзіньпін, президенти Бразилії, Палестини, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, посол Ізраїлю та невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Окрім того, до Росії планували приїхати прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич. Однак, 7 травня Латвія та Литва не дозволили літаку Вучича використовувати їхній повітряний простір для перельоту до Москви.