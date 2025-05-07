Яким шляхом Вучич летітиме до Москви, наразі невідомо

Латвія та Литва не дозволили літаку президента Сербії Александара Вучича використовувати їхній повітряний простір для перельоту до Москви на парад 9 травня. Про це повідомило сербське видання Kurir, а згодом підтвердили президент Латвії Едгар Рінкевич та прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня, передає 7 травня Delfi.

Так, президент Сербії Александар Вучич отримав відмову на перетин повітряного простору Латвії та Литви для візиту в Москву, де у п’ятницю, 9 травня, росіяни організовують парад до дня перемоги. Раніше Вучич прийняв запрошення російського диктатора Владіміра Путіна прибути на парад.

За словами Евіки Сіліні та Едгара Рінкевича, рішення про закриття неба для Вучича ухвалили міністерства закордонних справ Литви та Латвії. Прем’єр-міністерка Латвії додала, що закриття неба координувалося між усіма трьома країнами Балтії – Литвою, Латвією та Естонією.

За даними DW, латвійська влада пояснила заборону на проліт для Вучича «політичною чутливістю мети польоту». Водночас Литва заявила, що відмова використовувати повітряний простір зумовлена «технічною та дипломатичною чутливістю».

Яким шляхом Вучич летітиме до Москви, наразі невідомо.

ЗМІ зазначають, що країни Балтії також заборонили проліт до Москви прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, який разом із Вучичом планував відвідати парад. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зазначимо, у січні 2025 року Польща також закривала небо для словацьких делегатів, які їхали слідом за Фіцо на переговори з Росією. Через це літаку довелося летіти над Чехією та Німеччиною.

Нагадаємо, 28 квітня Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні. За його словами, воно нібито буде встановлене з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги. Україна та США відреагували на заяву Путіна та наголосили на необхідності постійного припинення вогню. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія хоче миру, то може припинити вогонь, не чекаючи 8 травня.

3 травня Зеленський повідомив, що Україна не даватиме гарантій безпеки для лідерів країн, які відвідають парад 9 травня у Москві. За його словами, росіяни можуть здійснити провокації, для того, щоб звинуватити Україну.

Зазначимо, російські ЗМІ з посиланням на Кремль повідомили, що до Росії планують прибути лідери та представники 22 країн. Окрім Фіцо та Вучича, серед них – голова Китаю Сі Цзіньпін, президенти Бразилії, Палестини, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, посол Ізраїлю та невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро.