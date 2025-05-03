Росія оголосила перемир'я для безпечного проведення параду до дня перемоги

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Владіміра Путіна щодо запровадження перемир’я 8-11 травня та заявив, що вона «має несерйозний вигляд». Президент також зазначив, що Україна не зможе гарантувати безпеку для лідерів тих країн, які прибудуть на парад в Росії, приурочений до дня перемоги 9 травня, передає «Суспільне».

У суботу, 3 травня, під час зустрічі з журналістами Володимир Зеленський, реагуючи на російську пропозицію трьохденного перемир’я, наголосив, що цього час недостатньо для розробки наступних планів щодо завершення війни, і тому Україна готова піти на 30-денне припинення вогню.

«Це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня. Допомагати Путіну ніхто не буде», – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна прокомунікувала щодо своєї позиції із західними партнерами. Зеленський наголосив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбувається на території Росії та гарантувати безпеку для іноземних лідерів, які вирішать прибути на парад 9 травня.

«Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ніякі давати ми не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія робитиме в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви тощо, а потім звинувачувати нас. Я сказав про це міністру закордонних справ, що наша позиція: ми не рекомендуємо з погляду (безпеки – ред.) відвідувати Росію», – повідомив президент.

Нагадаємо, 28 квітня Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні. За його словами, воно нібито буде встановлене з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги. Україна та США відреагували на заяву Путіна та наголосили на необхідності постійного припинення вогню. Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія хоче миру, то може припинити вогонь, не чекаючи 8 травня.

Зазначимо, російські ЗМІ з посиланням на Кремль повідомили, що до Росії планують прибути лідери та представники 22 країн. Серед них – голова Китаю Сі Цзіньпін, президенти Бразилії, Палестини, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, посол Ізраїлю та невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро. Крім того, до Росії планували приїхати прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич – втім, місцеві ЗМІ повідомили, що в обох політиків «різко погіршилося здоров’я».