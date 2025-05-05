Посольство України в Словаччині відповіло Роберту Фіцо на його заяви щодо Володимира Зеленського

Посольство України в Словаччині спростувало звинувачення прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо у нібито погрозах з боку Володимира Зеленського. Йдеться про заяву президента України щодо неможливості гарантувати безпеку іноземних лідерів під час параду до дня перемоги у Москві. Відповідну заяву українська дипустанова опублікувала у неділю, 4 травня, на офіційній Facebook-сторінці.

Посольство України в Словаччині наголосило, що слова президента України стосувалися лише того, що українська сторона не виключає провокації з боку Росії під час параду, а також перекладання провини на Україну. Саме тому Україна не може гарантувати безпеку лідерів іноземних країн.

«Замість чергових звинувачень президента України Володимира Зеленського – цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву, – Посольство б рекомендувало нашим словацьким партнерам уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера», – йдеться у повідомленні.

Посольство України в Словаччині також прокоментувало оголошене російським диктатором Владіміром Путіним так зване перемир’я з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня. Дипломати вкотре наголосили, що Україна 11 березня погодилась на повне припинення вогню щонайменше на 30 діб, однак лідер Росії щоразу відкидає цю пропозицію.

«Визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, словацькому прем’єру, відтак, варто було б бути послідовним та визнати й іншу очевидну річ: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну – це Путін. Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносини, а й заохочує російський режим до продовження агресії», – наголошує дипломатичне відомство.

Крім того, посольство України наголосило, що українські військові також зробили великий внесок у перемогу над нацизмом у роки Другої світової війни. Там зауважили, що 6 млн українців «чинили спротив зі зброєю в руках у лавах радянської армії». Водночас довгий час замовчувались злочини, які чинили проти українців нацисти та комуністичний режим, а Росія зараз продовжує «застосувати ті самі методи терору проти українського народу».

«Російські військові, які будуть маршувати по Красній площі 9 травня, точно не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом. Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України. Чи вартує такий парад відвідання та оплесків – питання риторичне», – наголосили українські дипломати.

Нагадаємо, 28 квітня російський диктатор Владімір Путін заявив, що оголошує тимчасове припинення вогню у російсько-українській війні. Режим тиші нібито буде встановлений з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги.

3 травня Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна, назвавши триденне перемир’я «несерйозним». Президент України наголосив, що країна готова піти на встановлення режиму тиші на 30 діб, однак трьох днів недостатньо для розробки наступних планів щодо завершення війни. Володимир Зеленський також зауважив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбувається на території Росії, та гарантувати безпеку для іноземних лідерів, які відвідають парад 9 травня.

4 травня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав заяву Володимира Зеленського «погрозою». Словацький прем’єр підтвердив намір відвідати парад у Москві та заявив, що прибуде разом зі словацькими депутатами та двома студентами.