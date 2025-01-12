Голова словацької делегації до Москви Андрей Данко сідає на літак, який не пустить у свій повітряний простір Польща

У неділю, 12 січня, делегація словацьких депутатів вирушила слідом за прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо до Москви на переговори з Росією. Польща заборонила літаку, яким рухалися словацькі парламентарі, входити до її повітряного простору, повідомило агентство TASR.

Делегація, яка вирушила до Москви, винесе на порядок денний постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні. Зазначимо, Словаччина неодноразово закликала Україну дозволити транзит російського газу до країни, а також погрожувала обмеженням енергопостачання та допомоги біженцям. Втім, оскільки Україна повністю припинила постачання російського газу до Європи з 1 січня 2025 року, словаки вирішили домовитися з Росією щодо експорту газу попри припинення транзиту через Україну.

До складу делегації також увійшли чотири депутати провладної партії Роберта Фіцо Smer-SD, а також двоє депутатів Словацької національної партії SNS. За попередніми даними делегації, вона готується зустрітися з представниками Держдуми та деякими членами російського уряду.

Зазначається, що Польща заборонила переліт словаків над своєю територією, закривши небо для делегації. Голова делегації Андрей Данко заявив, що йому «незрозуміла позиція Польщі, але він сприйме її як реальність».

«Коли будемо в Росії, ми покажемо, що там торгують німці, французи та американці. Звертаюсь і до ненависників», – заявив Данко на своїй сторінці у Facebook.

Повернутися до Словаччини делегати планують у середу, 15 січня.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року премʼєр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся у Москві з Владіміром Путіним, який пообіцяв, що російський «Газпром» знайде нові маршрути для постачання газу Братиславі. 2 січня у своєму відеозверненні Роберт Фіцо заявив, що президент України нібито розпочав «навмисно шкодити» державним фінансам Словаччини та фінансовим інтересам Євросоюзу. Фіцо назвав дії України «саботажем» та заявив, що його уряд «шукатиме адекватну відповідь».

За даними словацького видання Dennik N, звернення з погрозами Україні Фіцо записав не у Словаччині – востаннє про місцеперебування політика було відомо 22 грудня, коли той прибув на аудієнцію до Владіміра Путіна у Москву. За фоном відеозвернення Фіцо один із читачів впізнав штори та старовинний телефон елітного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої.

На початку січня 2025 року у Братиславі пройшов мітинг проти політики Роберта Фіцо – кілька тисяч словаків протестували проти проросійської риторики політика, який неодноразово блокував рішення ЄС щодо російських санкцій, виступає за переговори України та Росії на умовах країни-агресора, а також нещодавно виступив із погрозами Україні через блокування транзиту російського газу до Європи.