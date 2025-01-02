Фіцо заявив, що Словаччина може суттєво зменшити допомогу українцям

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив обмежити постачання електроенергії до України, енергетичну інфраструктуру якої постійно обстрілює Росія, а також зменшити підтримку для українців на території Словаччини. Таку заяву Фіцо зробив через припинення Україною транзиту російського газу до країн Європи й зокрема до Словаччини.

У четвер, 2 січня, у своєму відеозверненні Роберт Фіцо заявив, що президент України нібито розпочав «навмисно шкодити» державним фінансам Словаччини та фінансовим інтересам Євросоюзу. За його словами, 7 січня делегація словацького уряду братиме участь у перемовинах у Брюсселі, де Україна «мала нахабство поскаржитися» на погрози словацької влади щодо припинення енергопостачання.

Фіцо назвав дії України «саботажем» та заявив, що його уряд «шукатиме адекватну відповідь». Водночас він підтвердив, що у Словаччині готові вести перемовини щодо припинення постачання електроенергії до України та суттєво зменшити підтримку українських громадян, які перебувають на території країни. Про кого саме йдеться, Фіцо не уточнив, втім, імовірно, йдеться про українських біженців.

Нагадаємо, у червні 2024 року західні ЗМІ повідомили, що в Європі розглядають можливість збереження постачання газу через українську газотранспортну станцію після завершення контракту з російським «Газпромом» у 2025 році. Зокрема, за інформацією агентства Bloomberg, в ЄС розглядали варіант придбання газу в Азербайджані/

У листопаді 2024 року стало відомо, що Словаччина, яка чи не найбільше залежна від російського газу в Європі, уклала угоду на постачання газу з Азербайджаном. Втім, журналісти повідомили, що йдеться не про прямий експорт азербайджанського газу, а транзит палива російськими трубами через Україну до країн Європи.

Втім, у грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна не допустить транзиту російського продукту під виглядом азербайджанського. Після цього Роберт Фіцо почав погрожувати Україні припинити електропостачання та навіть поскаржився лідерам ЄС на Зеленського через відмову продовжити транзит російського газу Україною. Своє звернення Фіцо аргументував тим, що припинення транзиту газу начебто зашкодить ЄС більше, ніж Росії.

Втім, попри зусилля Фіцо, 1 січня 2025 року Україна повністю припинила постачання російського газу через свою територію до країн Європи. Через відсутність транзиту російського газу базова ціна на газ в Європі піднялася на 4,3%, досягнувши 51 євро за мегават-годину. Водночас через відсутність транзиту російського газу через Молдову у невизнаному Придністров’ї зникло опалення у будинках, а також припинили роботу усі промислові підприємства регіону.