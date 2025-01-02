У Європі базова ціна на газ піднялася на 4,3%, досягнувши 51 євро за мегават-годину. Трейдери прогнозують подальше зростання через зимові морози та обмежені альтернативні маршрути постачання. Про це у четвер, 2 січня, повідомило агентство Bloomberg.

Запаси газу в Європі скорочуються найшвидшими темпами з 2021 року, коли почалася газова криза. Наразі ситуацію ускладнює прогноз мінусових температур у низці країн, що збільшить попит на опалення. Та як зазначають у виданні, Європа навряд чи залишиться без газу цієї зими завдяки наявним запасам і альтернативним постачанням, проте трейдери вже відчувають труднощі з перспективою поповнення сховищ перед наступним опалювальним сезоном.

«Зростає ризик того, що ЄС увійде в наступну зиму з низьким рівнем газових сховищ, що зробить їх поповнення дорогим», – розповів аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

У публікації також зауважують, що після припинення потоків через Україну Європа ще більше залежатиме від скрапленого природного газу, зокрема російського. Адже минулого року Росія поставила рекордні обсяги газу до Європи, ставши другим найбільшим постачальником після США.

Нагадаємо, у середу, 1 січня 2025 року, о 7:00 завершила дію пʼятирічна угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром», тож Україна повністю припинила транзит російського газу через свою територію.

Призупинення транзиту газу може вдарити по Словаччині. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну, якщо Київ припинить транзит російського газу до його країни після Нового року.