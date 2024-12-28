Молдова з кінця 2022 року купувала російський газ лише для Придністров'я

Російський «Газпром» у суботу, 28 грудня, заявив, що нібито через борги з 1 січня 2025 року не постачатиме газ до Молдови. Обмеження діятимуть поки Moldovagaz не поверне Кремлю всі гроші за газ та штрафи за несплату.

«Через відмову молдовської сторони врегулювати заборгованість за поставку газу, “Газпром” сьогодні направив повідомлення в Moldovagaz. У ньому йдеться про те, що Moldovagaz регулярно не виконує свої платіжні зобов'язання за чинним контрактом, що є порушенням його умов», – йдеться у повідомленні «Газпрому».

На заяву «Газпрому» відреагував виконувач обов'язків керівника Moldovagaz Вадим Чебан. Він повідомив, що з кінця 2022 року російський газ передавали лише в придністровський регіон.

«Природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних і європейських ринках. Moldovagaz законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать усе споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року», – сказав Вадим Чебан.

Зазначимо, що за контрактом Росія мала постачати газ в окуповане нею Придністров'я до жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що Молдова відмовилася купувати російський газ восени 2023 року. Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков повідомив, що країна отримує паливо на європейському ринку за нижчими цінами ніж в Росії. Також торік Молдова почала імпортувати турецький газ.

Після відмови Молдови купувати російський газ «Газпром» заявив, що країна боргує йому 800 млн доларів. Однак президентка Майя Санду повідомила, що аудитори з Норвегії та Великої Британії не підтвердили наявність заборгованості.

Додамо, що через відмову України продовжувати контракт на транзит російського газу у Молдові на 60 днів запровадили режим надзвичайного стану в енергетиці. Молдова сподівалася, що Кремль постачатиме газ до Придністров'я через Туреччину.