Орбан запропонував, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України був вже у власності Угорщини

Будапешт продовжує вести переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Про це пише агентство Reuters з посиланням на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Прем’єр відзначив, що Угорщина не хоче відмовлятися від транзитного маршруту Україною для російського газу. Для збереження постачань він запропонував, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був вже у власності покупців».

«Тож газ, який надходитиме в Україну, буде вже не російським, а угорським», – пояснив він.

Транспортування російського газу через Україну

Нагадаємо, наприкінці жовтня НАК «Нафтогаз України» оголосив, що не буде продовжувати транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році. За словами голоси компанії Олексія Чернишова, Україна готова вже відмовитися від транзиту газу, особливо через те, що Росія не виконує умов контракту, зокрема, не сплачує передбачені угодою гроші.

19 грудня президент Володимир Зеленський відкинув можливість поновлення угоди з «Газпромом», термін якої закінчиться 1 січня 2025 року. За його словами, Україна також не допустить транзиту російського продукту під виглядом азербайджанського.

До слова у червні 2024 року агентство Bloomberg повідомило, що в Європі розглядають можливість збереження постачання газу через українську газотранспортну станцію після завершення контракту з російським «Газпромом». Зокрема, за інформацією агентства, в ЄС розглядали варіант придбання газу в Азербайджані, який б транспортував паливо російськими трубами через Україну до країн Європи.