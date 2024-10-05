На думку прем’єра Словаччини, Україна має використовувати свою інфраструктуру, якщо хоче її зберегти

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує наступного тижня переконати Україну зберегти транзит російської нафту та газу через свою територію. Про це 5 жовтня повідомило видання Aktuality.

Наступного тижня, 7 жовтня, має відбутися засідання урядів Словаччини та України, де обговорять можливе збереження транзиту російської нафту та газу до Європи через українську територію. Фіцо вважає, що країни зможуть досягнути відповідних домовленостей.

«Ми будемо переконувати українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Європи», – заявив він.

На думку прем’єра Словаччини, Україна має використовувати свою інфраструктуру, якщо хоче її зберегти. Він також наголосив, що від збереження транзиту виграють обидві країни, адже Україна буде отримувати транзитні збори.

Транзит російської нафти та газу через Україну

Раніше «Нафтогаз» заявляв, що продовжує транзит «виключно для підтримки європейських колег». Голова компанії ще у жовтні 2023 року відзначив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.

Агентство Bloomberg писало, що російський «Газпром» втрачатиме 6,5 млрд доларів на рік після припинення транзиту газу через Україну.

Тим часом 21 вересня стало відомо, що Україна продовжила дозвіл на транзит своєю територією сирої російської нафти до Угорщини.