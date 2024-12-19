Контракт «Нафтогазу» та «Газпрому» на транзит російського газу до Європи спливає 1 січня 2025 року

Україна не розглядає поновлення угоди з російською компанією «Газпром» про транзит газу до Європи, а також не допустить транзиту російського продукту під виглядом азербайджанського. Про це заявив президент Володимир Зеленський у четвер, 19 грудня.

Під час пресконференції у Брюсселі президент, відповідаючи на запитання щодо російського газу, відкинув можливість поновлення угоди з «Газпромом», термін якої закінчиться 1 січня 2025 року. Угода передбачала транзит російського газу через Україну до країн Європи.

«Ми не будемо займатись продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті стане залежною від РФ – питання лише, за місяць чи за рік. Бо це їхня політика. Тому транзитувати російський газ ми не будемо», – заявив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що також мав розмову щодо газу з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який раніше закликав Україну зберегти транзит російського газу та нафти до країни. Хоч президент не уточнив, про який саме газ йдеться, імовірно, лідери країн говорили про російський газ, який готуються транспортувати під виглядом азербайджанського до Словаччини.

«Я йому чітко пояснив: (це можливо), якщо це буде газ не Росії, іншої країни… Але ми не хочемо гратись у гру, коли ця інша країна отримує від Росії газ, потім транзитує свій газ. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні і продовжувати передавати гроші Росії», – підкреслив Володимир Зеленський.

Зазначимо, у червні 2024 року агентство Bloomberg повідомило, що в Європі розглядають можливість збереження постачання газу через українську газотранспортну станцію після завершення контракту з російським «Газпромом». Зокрема, за інформацією агентства, в ЄС розглядали варіант придбання газу в Азербайджані, який б транспортував паливо російськими трубами через Україну до країн Європи. Особливо важливою ця пропозиція виглядала для Австрії та Словаччини, які досі імпортують російський газ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня НАК «Нафтогаз України» оголосив, що не буде продовжувати транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році. За словами голоси компанії Олексія Чернишова, Україна готова вже відмовитися від транзиту газу, особливо через те, що РФ не виконує умов контракту – не сплачує передбачені угодою гроші, через що «Нафтогаз» недоотримує фінансування.