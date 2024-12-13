Рішення набуде чинності у понеділок, 16 грудня

У ніч на п'ятницю, 13 грудня, парламент Молдови проголосував за введення надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів через непевності у питанні продовження постачання до країни російського газу. Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

За введення режиму надзвичайного стану, який набуде чинності у понеділок, 16 грудня, проголосували 56 депутатів від правлячої партії «Дія та солідарність». До такого рішення їх підштовхнула непевність щодо продовження постачання російського газу до Молдови з 2025 року.

Відомо, що з 2022 року Придністров'я і центральний уряд Молдови домовилися, що весь російський газ, який отримує держава, надходитиме в невизнаний регіон. Туди газ надходить через Україну, однак 31 грудня транзитний контракт із «Газпромом» закінчується, і Київ не збирається його продовжувати.

Як зазначає агентство Reuters, в Придністров'ї на російському газі працює електростанція, яка є опорою регіону й забезпечує більшу частину електроенергії для районів, які контролює Молдова. Режим надзвичайного стану дає змогу уряду швидко відреагувати та обмежити експорт енергоносіїв. Зокрема, 10 грудня стало відомо, що у Молдові склали список критично важливих об’єктів інфраструктури, які не можна буде залишати без електроенергії.

Прем'єр-міністр країни Дорін Речан, який ініціював введення надзвичайно стану, наголосив, що російський президент Владімір Путін хоче залишити населення Придністров'я без газу та електроенергії, щоб тримати їх в заручниках. На його думку, Москва це робить для дестабілізації ситуації в Молдові. Він пояснив, що питання транзиту через Україну є штучною проблемою, оскільки газ можна транспортувати іншими маршрутами. Зокрема, альтернативою може стати трансбалканський газопровід через Туреччину. 16 грудня – останній термін, коли «Газпром» може забронювати потужності для Молдови через нього.

Нагадаємо, на початку грудня віцепрем'єр Сербії Олександр Вулін заявив, що країна веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу. За його словами, країна зможе підписати нову угоду з Москвою на «прекрасних умовах» і готова зробити усе, що буде стосуватися питання платежів за газ.

Тоді як 12 грудня стало відомо, що російська державна нафтова компанія «Роснєфть» та індійський приватний нафтопереробний гігант Reliance уклали рекордну енергетичну угоду терміном на 10 років.