Декларацію до Росії ухвалили на сьомому з'їзді депутатів невизнаної республіки

Депутати самопроголошеної та невизнаної Придністровської Молдавської республіки звернулися до Держдуми Росії з проханням захистити «ПМР» від нібито посилення тиску з боку Молдови. Декларацію з проханням до Росії ухвалили у середу, 28 лютого, повідомив молдовський інформаційний ресурс NewsMaker із посиланням на документ заяви.

У заяві депутатів «ПМР» йдеться, що Молдова нібито розв’язала економічну війну проти Придністров’я, через що невизнана республіка зазнає багатомільйонного дефіциту. Йдеться про скасування митних пільг для придністровських підприємців з боку Молдови. Скасування пільг завдало підприємцям «ПМР» збитків та стало причиною з’їзду депутатів невизнаної республіки.

Представники «ПМР» заявили про економічний тиск Молдови та оприлюднили декларацію, щоб натиснути на Кишинів. Крім того, депутати звинуватили Молдову у небажанні проводити переговори із представниками «ПМР». Водночас депутати не озвучили бажання «ПМР» приєднатися до Росії.

Депутати так званого Придністров’я звернулися до Ради Росії та російської Держдуми з проханням «здійснили заходи із захисту Придністров’я в умовах тиску Молдови». У декларації до Росії звернулися як до «гаранта та посередника у переговорному процесі».

За даними NewsMaker, окупаційні депутати також звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генерального секретаря ООН із проханням вплинути на Молдову нібито для повернення діалогу та «припинення порушення прав та свобод мешканців Придністров’я». У заяві депутати «ПМР» закликали представників країн та організацій звернутися до учасників міжнародного переговорного процесу формату «5+2». Зазначимо, до цієї платформи входять представники Молдови та Придністров’я як учасники конфлікту, а також Росія, Україна та ОБСЄ як посередники. Крім того, спостереження в межах платформи виконували Євросоюз та США.

Звернення депутатів підписали 28 лютого під час так званого сьомого з’їзду депутатів у невизнаному Придністров’ї. Минулий відбувся у 2006 році, коли депутати ухвалили рішення про проведення референдуму щодо приєднання до Росії. У тому ж році такий референдум відбувся і на ньому понад 90% учасників проголосували за входження невизнаної «ПМР» до ​​складу Росії. Втім, міжнародна спільнота та Кишинів результати референдуму не визнали.

За даними політика «ПМР» Геннадія Чорби, під час з’їзду депутати можуть звернутися до президента Росії Владіміра Путіна із проханням «приєднати республіку» до Росії. Однак раніше, 25 лютого, на форумі «Україна. Рік 2024» голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Придністров’я не планує приєднуватися до складу Росії. За даними ГУР, поширення інформації про такі наміри несе усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

Речник уряду Молдови Даніел Верде також заявив, що країна не очікує ескалації та заяв про «приєднання» ПМР до Росії. Він назвав з’їзд пропагандистською подією, спланованою сепаратистами та Росією, що не заслуговує на напружені заголовку у ЗМІ. На момент публікації депутати «ПМР» так і не звернулися до Путіна.

До слова, напередодні з’їзду депутатів «ПМР», 27 лютого, українські Сили ППО зафіксували у західних областях дрони-камікадзе іранського виробництва, які рухалися від кордону з Молдовою. За 15 хвилин до повідомлення Повітряних сил прес-службі міністерства оборони Молдови повідомила, що над повітряним простором країни не пролітав жоден безпілотник, запущений Росією. Пізніше у прес-службі Сил оборони Півдня повідомили, що росіяни спеціально проклали маршрут одного із дронів через кордон із Молдовою, щоб здійснити провокацію.

Нагадаємо, так звана «Придністровська Молдовська республіка» – східний регіон Молдови, який розташований на кордоні з Україною та проголосив свою нібито незалежність у 1990 році. Наразі Придністров’я не визнала жодна держава, включно з Росією, силовики якої постійно дислокуються на території псевдореспубліки. Попри це, Росія неофіційно надає Придністров’ю економічну, дипломатичну, політичну та військову підтримку.