У середу, 1 січня 2025 року, о 7:00 завершила дію пʼятирічна угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром», тож Україна повністю припинила транзит російського газу через свою територію. Як повідомив Оператор ГТС у Facebook, транспортування газу припинено з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах, про що міжнародних партнерів повідомили завчасно.

«Оператор ГТС України завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах», – повідомив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

ОГТСУ домовився про збільшення гарантованих потужностей для постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам. Зокрема, у 2024 році Україна вперше отримала гарантовані потужності, збільшені на південному напрямі («Вертикальний коридор»), а також зробила гарантовані потужності з Польщі.

Другим напрямом підготовки компанії до нульового транзиту стала оптимізація витратної частини: суттєво скорочено споживання газу для власних потреб, оптимізовано активи, які не задіяні в роботі газотранспортної системи.

Україна не збирається продовжувати дію угоди про транзит російського газу, попри намагання партнерів її переконати. Водночас, як пише Bloomberg, це не вплине значно на європейський ринок газу: Європа накопичила необхідні запаси завчасно, отримує стабільні поставки з Норвегії, збільшила імпорт зрідженого газу з США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії «заробити додаткові мільярди на нашій крові». Тим часом уряд Польщі заявив, що відключення стало «ще однією перемогою» проти Москви.

Припинення транзиту і погрози Словаччини

Призупинення транзиту газу через Україну може вдарити по Словаччині, яка купувала російський газ, що транспортувався через українську територію. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну, якщо Київ припинить транзит російського газу до його країни після Нового року. Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що частка Словаччини в імпорті електроенергії в Україну становить лише 19%. На заяви Фіцо відреагувала Польща. За словами речника Польських електроенергетичних мереж Мацея Вапінського, Польща збільшить імпорт електроенергії в Україну, якщо Словаччина зупинить постачання.

Схема газогонів, якими Росія постачала і постачає газ у Європу. Інфографіка BBC

Наразі Росія продовжує прокачувати газ у Європу через газогін «Турецький потік», який йде дном Чорного моря та «Блакитний потік».

Україна втрачатиме до 1 млрд доларів на рік від припинення транзиту газу з Росії. Щоб компенсувати цю втрату, в Україні учетверо підвищать тарифи на транспортування газу для побутових споживачів, що може коштувати промисловості країни понад 1,6 мільярда гривень (38,2 млн доларів) на рік. «Газпром» втратить близько 5 млрд доларів від продажу газу.